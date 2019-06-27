Wall Street Journal: Европа создаст кредитную линию для INSTEX до пятницы

По данным издания, европейцы планируют сделать такой шаг, несмотря на угрозу Тегерана прекратить некоторые обязательства в рамках ядерной сделки 2015 года и перед требованием Вашингтона максимально усилить экономическое давление на Иран.

31 января главы МИД Франции, Германии и Великобритании – Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Джереми Хант в совместном заявлении в Бухаресте официально объявили о создании INSTEX, нового механизма для облегчения торговли с Ираном, чтобы сохранить СВПД.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стало первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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