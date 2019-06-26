Европейский союз: нет альтернативы СВПД

«Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ключевой фактор нераспространения в мире, который был одобрен консенсусом в резолюции №2231 Совета Безопасности», - отметил он на заседании Совета безопасности.

«Это единственный доступный инструмент для обеспечения международной безопасности в связи с ядерной программой Ирана. Европейский союз привержен полному и эффективному выполнению соглашения, пока Иран действует на основе своих обязательств», - добавил он.

«Как указывается в 15 докладах МАГАТЭ, Иран выполнил свои обязательства и должен продолжать выполнять их», - продолжил он.

«Европейский союз и все 28 государств-членов глубоко выражают свое сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов из СВПД», - сказал Дилмайда, подтверждая, что односторонние санкции США, и их решение не продлевать освобождение от покупки нефти оказали значительное влияние на экономику Ирана.

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