Верховный лидер назвал обманом призыв США к переговорам

"Самые свирепые чиновники правительства [США] обвиняют и оскорбляют Иран. Иранский народ никогда не отступит перед этими оскорблениями". Об этом как пишет официальный сайт Верховного лидера, заявил аятолла Хаменеи, выступая перед высокопоставленными должностными лицами судебной системы.

"Когда врагу не удалось достичь намеченной цели, воображает простоту иранского народа, он предлагает провести переговоры и говорит, что иранская нация должна прогрессировать, но наш народ, безусловно, будет прогрессировать, но без вас, при условии, что вы не приблизитесь", сказал лидер.

Лидер подчеркнул, что предложение США провести переговоры с Тегераном является обманом. "Переговоры — это обман ради того, чего они хотят. Оружие в ваших руках, и они не осмеливаются подойти близко. Они говорят — брось оружие, чтобы я мог делать с тобой все, что захочу. Это и есть переговоры", подчеркнул лидер

При этом лидер назвал администрацию США самой ненавистной и злой в мире, подчеркнув, что власти США вводя жестокие санкции против иранцев обходились несправедливо в их отношении. "Однако иранцы не слабы. Народ достигнет всех своих целей", подчеркнул аятолла Хаменеи.

24 июня американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, в США заявили, что готовят ограничительные меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа.

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