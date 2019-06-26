По официальным данным от общего населения 12 тыс. города Сардашт восемь тысяч двадцать пять человек были поражены химической атакой. В результате химатаки в Сардаште погибли 119 гражданских лиц, и тысячи получили различные ранения. Сегодня спустя 32 лет после химатаки тысячи жителей города всё ещё страдают от последствий приминения Саддамом Хусейном химического оружия. В результате долгих усилий Ирана ООН лишь попыталась принять резолюцию против режима Саддама, на которую наложили вето США.

Бездействие международного сообщества и открытая поддержка Западом и многими арабскими государствами Ирака привели к тому, что 15 марта 1988 года баасистский режим Ирака совершил крупнейшую химическую бомбардировку против гражданского населения города Халабче на территории Иракского Курдистана, находящегося в непосредственной близости от границы с Ираном. В результате погибли почти 5 тысяч человек, около 7 тысяч получили ранения. Однако Запад по-прежнему продолжал хранить молчание.

Сегодня, накануне 32-й годовщины катастрофы в Сардаште, жители города призывают власти Ирана следить за агрессией баасистского режима в международных организациях и объявит 28 июня Международным днем борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Иракско-иракская война — это вооружённый конфликт между Ираном и Ираком, начавшийся 22 сентября 1980 года, когда Ирак вторгся в Иран. Она завершилась 20 августа 1988 года, когда Иран принял прекращение огня ООН.

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