26 июня 2019 - 13:10
Journalist ID: 2177
News Code 83370914
0 Persons

Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными

Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными

Мсоква, 26 июня. ИРНА — Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, пишет РИА Новости.

"Антииранская коалиция существует. Она может принимать свои шаги. Но мы считаем, что та линия, которую они (США) заняли, ошибочные, она контрпродуктивная. Она приведет только к широким разрушительным последствиям для всего региона, в котором живёт эта антииранская коалиция", сказал Кабулов журналистам.

Он отметил, что многие страны симпатизируют Ирану и что Тегеран не останется в одиночестве в случае, если США предпримут "безумные и безответственные" действия против ИРИ.

Он также заявил, что действия, которые США предпринимают в отношении Ирана, являются жёстким блефом

"Идёт очень жесткое давление со стороны Соединённых Штатов на Исламскую Республику Иран. Но мне он пока кажется жёстким и рискованным блефом", сказал Кабулов.

По его словам, нынешнее руководство США плохо понимает иранское общество.

"Иран, я уверен, не только выстоит, но и даст сдачи", - добавил Кабулов.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".

Следите за нами в Twitter @irnarussian