26 июня 2019 - 12:59
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Эксперт: среди исламских государств не хватает единства

Эксперт: среди исламских государств не хватает единства

Тегеран, 26 июня, ИРНА - По поводу укрепления исламского народа среди исламских государств не хватает единства. Это надо признать. Для ликвидации вопиющего явления экстремизма должно быть единства между исламскими государствами. Об этом заявил замдиректора по общим вопросам Института философии Национальной академии наук Азербайджана Габиль Джамалов.

Замдиректора по общим вопросам Института философии Национальной академии наук Азербайджана Габиль Джамалов заявил о возникновении в экстремизма в мире в интервью ИРНА на конференции «Стратегический потенциал исламских учений для достижения мирного сосуществования» в Тегеранском университете

Габиль Хуршуд оглу Джамалов получал образование по специальности «востоковед-ирановед» на факультете Востоковедения Азербайджанского Государственного Университета в 1971-1976 годах. После окончания учебы работал на различных ответственных должностях.

С 1980 года Г.Джамалов продолжил трудовую деятельность в НАНА. В настоящее время он занимает должность заместителя директора по общим вопросам Института Философии НАНА.

** Как вы видите эту конференцию и с какой целью вы приняли участие в ней?

Эту конференцию давно надо было проводить. Потому что Ислам, вопрос мира и мирного сосуществования это плахой вопрос с такой точки зрения, что все народы мира об этом жаждутся.  Мы этим вопросом давно занимаемся. Так что если обратили внимание еще с 2006 года мы впервые провели такое мероприятие в Баку, потом ежегодно мы проводим такую же тему на международном уровне. Поэтому Ирану проведение такой конференции очень полезно и актуально. Так, что у мира не хватает мира, т.е. сосуществования.

** Как вы оцениваете укрепление исламского народа?

Вы знаете по поводу укрепления исламского народа среди исламских государств не хватает единства. Это надо признать. Поскольку в средние века в Европе были такие крупные войны. Сейчас центра тяжести войны на Ближнем Востоке, где очень богато ресурсами. Восток это богатство всего мира. Поэтому из-за нехватка и тесного сотрудничества между исламскими государственными разграбляются западными странами властвуют и отделяют друг от друга. Поэтому единство между исламскими странами необходимо и это обеспечит их дальнейшее развитие. Сейчас в мире идет экономический кризис и они этот центр тяжести этого кризиса хотят проводить на восток. Мы для того, чтобы отстоять это нападение Запада исламские государства должны впускать свои волюты.

** Почему США обвиняют исламский мира в экстремизме?

 Я учился в Советском Союзе и в то время кризис относился к политике США. Есть общечеловеческие ценности запада. Это надо признать. Есть мировые ценности, мировые цивилизации Запада. Они обвиняют в экстремизме Иран, восточные страны и говорят о исламском терроризме. Но пожалуйста, смотрите на реальности теракты в исламском мире составляет один процент в общей сложности. Как можно назвать это исламским терроризмом? Они для того чтобы обеспечить свои прибыли так и называют. Так, сущность политики США и западных стран нам ясна.

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