Эксперт: среди исламских государств не хватает единства

Замдиректора по общим вопросам Института философии Национальной академии наук Азербайджана Габиль Джамалов заявил о возникновении в экстремизма в мире в интервью ИРНА на конференции «Стратегический потенциал исламских учений для достижения мирного сосуществования» в Тегеранском университете

Габиль Хуршуд оглу Джамалов получал образование по специальности «востоковед-ирановед» на факультете Востоковедения Азербайджанского Государственного Университета в 1971-1976 годах. После окончания учебы работал на различных ответственных должностях.

С 1980 года Г.Джамалов продолжил трудовую деятельность в НАНА. В настоящее время он занимает должность заместителя директора по общим вопросам Института Философии НАНА.

** Как вы видите эту конференцию и с какой целью вы приняли участие в ней?

Эту конференцию давно надо было проводить. Потому что Ислам, вопрос мира и мирного сосуществования это плахой вопрос с такой точки зрения, что все народы мира об этом жаждутся. Мы этим вопросом давно занимаемся. Так что если обратили внимание еще с 2006 года мы впервые провели такое мероприятие в Баку, потом ежегодно мы проводим такую же тему на международном уровне. Поэтому Ирану проведение такой конференции очень полезно и актуально. Так, что у мира не хватает мира, т.е. сосуществования.

** Как вы оцениваете укрепление исламского народа?

Вы знаете по поводу укрепления исламского народа среди исламских государств не хватает единства. Это надо признать. Поскольку в средние века в Европе были такие крупные войны. Сейчас центра тяжести войны на Ближнем Востоке, где очень богато ресурсами. Восток это богатство всего мира. Поэтому из-за нехватка и тесного сотрудничества между исламскими государственными разграбляются западными странами властвуют и отделяют друг от друга. Поэтому единство между исламскими странами необходимо и это обеспечит их дальнейшее развитие. Сейчас в мире идет экономический кризис и они этот центр тяжести этого кризиса хотят проводить на восток. Мы для того, чтобы отстоять это нападение Запада исламские государства должны впускать свои волюты.

** Почему США обвиняют исламский мира в экстремизме?

Я учился в Советском Союзе и в то время кризис относился к политике США. Есть общечеловеческие ценности запада. Это надо признать. Есть мировые ценности, мировые цивилизации Запада. Они обвиняют в экстремизме Иран, восточные страны и говорят о исламском терроризме. Но пожалуйста, смотрите на реальности теракты в исламском мире составляет один процент в общей сложности. Как можно назвать это исламским терроризмом? Они для того чтобы обеспечить свои прибыли так и называют. Так, сущность политики США и западных стран нам ясна.

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