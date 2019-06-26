Иранец выиграл чемпионат Азии по снукеру 2019

В четвертьфинале Сархош победил своего соотечественника Эхсана Хейдари-неджада со счетом 6:3, в полуфинале — снукериста из Пакистана Саджада Игбала. В финале он одержал победу на пакистанским снукеристом со счетом 7:4.
Чемпионат Азии по снукеру проходит с 16-го по 28-е июня в катарском Дохе.
Тегеран, 26 июня. ИРНА — Иранский снукеристк Амир Сархош стал чемпионом Азии по снукеру среди мужчин, победив в финале соперника из Пакистана Бабера Масиха.
В четвертьфинале Сархош победил своего соотечественника Эхсана Хейдари-неджада со счетом 6:3, в полуфинале — снукериста из Пакистана Саджада Игбала. В финале он одержал победу на пакистанским снукеристом со счетом 7:4.