Ислам против враждебности и экстремистских движений: эксперт

** Расскажите о цели конференции учения Корана о мире и дружбы?

Это очень интересный вопрос для меня, так как я очень часто посещаю европейсткие страны в качестве эксперта коранических учений и переводчика. Там часто спрашивают меня есть ли в Коране аяты об агрессии? Мы в настоящее время встречаем явление «исламский терроризм», что даже неправильно названо. В ответ я говорю, что мы должны обращаться к священной книге. В Коране существует 100 аят о распространении мира и дружбы между людьми. Мне кажется эта основа любой религии. Религия, которая не распространяет мир и дружбу дальше не уйдет. У ислама есть долгая история и создал богатую культуру. Не учитывая этот факт, ислам не мог бы повлиять на социальную и политическую жизнь людей. Поэтому в любом случае, следует обращаться к Корану.

** почему США часто обвиняют ислам в экстремизме?

К сожалению я не политик. То, что известно ислам против враждебности и экстремистских движений. Плюс ислама в сравнении с другими религиями состоит в том что он умеренный. Ислам всегда подчеркивает, что мы должны иметь баланс и в своих поступках, и мышлениях. Так, обвинять не требует причины. При этом нужен документ, подтверждающий это обвинение.

** откуда идут конфликты на Ближнем Востоке.

Группа причин может повлиять на этот факт. Первой причиной может служить то, что мы не знаем друг друга хорошо. Приведу пример, я сам христианин. В Грузии 10% населения составляют мусульмане. Я перевел Коран для того, что у них не было возможно читать Коран на своем родном языке. Так, я постарался познакомить грузинов с учениями Корана. Тем не менее, если мы четко и определённо выразим о своей позиции, то можем легко разрешить конфликты.

** Какую роль играет сионистский режим в ухудшении отношений между исламскими государствами?

У Израиля есть предвзятые цели. Этот вопрос должен быть решен на политическом уровне, а не академическом. Религия играет лишь позитивную роль. При этом мусульмане должны поступать на основе учений Корана, а Израиль также по своей религии. Так, я считаю, что с религиозной точки зрения между ними проблем не будет. Поэтому проблема иметь место не в религии, а в политике.

** Как вы оцениваете научные отношения Ирана и Грузии?

Между двумя странами есть долгая история отношений. Новая эра отношений между ними началась в с 1991 года, после независимости Грузии. Так через год официально начались дипломатические отношения двух стран. Это очень важно для Грузии. В стране очень благодарят Иран за то, что страна признала территориальную целостность. У обеих стран есть хорошие возможности для установления научных связей. Так, необходимы только усиления для развития этих отношений. Однако в настоящее время я не высоко оцениваю уровень отношений.

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