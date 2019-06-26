В иранском Тебризе соткан вручную цельный ковер площадью 600 кв. м.

В крупнейшем в мире цельном ковре уместился 70 цветовых оттенков. Площадь уникального художественного произведения ткацкого искусства составит 600 кв. метров. Беспрецедентный шедевр ковроткачества ткали в течение 2190 дней, т.е. 6 лет. А весит изделие более 3000 килограммов.

Иран является лидером по объемам производства и экспорта ковров, которые высоко ценятся по всему миру. На долю Исламской республики приходится три четверти всемирного производства ковров.

Объем производства ковров в провинции Восточный Азербайджан составляется 1 млн. кв. м. в год, а объем экспорта в Европу, Россию, Китай и арабские страны Персидского залива — $100 млн. в год.

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