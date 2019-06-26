Могерини: ЕС готов запустить INSTEX

Во время пресс-конференции в Брюсселе Могерини сообщила, что механизм расчетов между Ираном и Ес в обход санкций США готов к запуску. При этом она выразила надежду, что Иран продолжит выполнять обязательства по ядерной сделке.

"Я считаю, что INSTEX готов к запуску и я надеюсь, что механизм убедит Иран, продолжит выполнять обязательства по СВПД", сказала Могерини.

Она сообщила, что заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится в пятницу (28 июня). "С момента заключения ядерной сделки, после того, как она выступила в силу, а также после решения США выйти из неё мы прилагали усилия для сохранения сделки. Мы продолжим прилагать усилия по сохранению СВПД в эти дни, которые могут быть самыми трудными условиями (для СВПД)".

31 января главы МИД Франции, Германии и Великобритании – Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Джереми Хант – в совместном заявлении в Бухаресте официально объявили о создании INSTEX, нового механизма для облегчения торговли с Ираном, чтобы сохранить СВПД.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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