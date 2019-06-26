Макрон выразил сожаление по поводу санкций США портив Тегерана

Президент Франции в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Рухани сказал, что Парижу и Тегерану необходимо развивать взаимное сотрудничество и общение для достижения стабильности и безопасности в регионе.

"Франция всегда старалась сохранить СВПД и убедить другие стороны, в частности США, сохранить сделку", пояснил он.

Макрон затронул инцидент с американским беспилотником ВС Ираном, заявив, что все страны должны стараться избегать напряженности в регионе. "Многие решения правительства США обусловлены внутренней конъюнктурой", констатировал он.

Что касается эскалации напряженности в регионе Персидского залива, то французский президент отметил, что напряженность в этом регионе не принесет никаких результатов какой-либо стране.

Ранее 19 июня старший советник президента Франции Эммануэль Бонн отправился в Иран для того, чтобы снизить возникшую между Тегераном и Вашингтоном напряженность.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР. В США заявили, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

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