ВС Ирана решительно ответят на повторную агрессию США

"Если США вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, вооруженные силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ", сказал Рухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во время переговоров иранский президент вновь подчеркнул, что "Тегеран не заинтересован в эскалации напряженности в регионе, не ищет войны и не намерен воевать с кем-либо, в том числе с США".

Мы привержены укреплению безопасности и стабильности в регионе и продолжим прилагать усилия в этом направлении.

Президент Ирана отметил, что если же права Ирана не будут удовлетворены, и его интересы не будут обеспечены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, то Иран продолжит сокращение взятых на себя обязательств согласно пунктам 26 и 36 соглашения.

Рухани также пояснил, что американский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, а предупреждения со стороны сил противовоздушной обороны Ирана оставались без ответа, после чего беспилотник был сбит.

Рухани вновь отметил, что Иран ни при каких условиях не будет проводить повторные переговоры по СВПД, ставшие результатом двухлетних обсуждений.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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