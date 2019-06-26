26 июня 2019 - 11:03
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Иран единственный, кто стоит на передовой борьбы с международной наркомафией

Иран единственный, кто стоит на передовой борьбы с международной наркомафией

Тегеран, 26 июня, ИРНА – 26 июня - Всемирный день борьбы с наркотиками, который ООН признала в 1987 году, а теперь, спустя 32 года, иранцы гордятся тем, что ведут эту борьбу. Они по-прежнему находятся на передовой борьбы с мировой наркомафией и продолжают эту борьбу, несмотря на жестокие санкции американцев и отсутствие глобальной поддержки.

За последние три десятилетия Исламская Республика Иран потратила больше всего всех на эту глобальную борьбу, потеряв около 4000 человеческих сил, получив 12 000 инвалидов, тратя 300 млн. долларов в год. При этом она стала единственным и самым крупным борцом с наркотиками в мире. Именно поэтому во Всемирный день борьбы с мировой наркомафией в Иране проводятся специальные мероприятия и совещания.

Во время этих ежегодных программ и совещаний высокопоставленные иранские официальные лица и командиры, чьи силы находятся на передовой борьбы, представляют доклады, которые показывают смелость иранских сил, и в то же время объявляют о недостатках, указывают на равнодушие международного сообщества к таким жертвам.

«76% опиума в мире было изъято Ираном», сказал генеральный секретарь штаба по борьбе с наркотиками, генерал Момени, на конференции, посвящённой Дню борьбы с наркотиками. «Хотя жестокие санкции США лишили нас доступа к современному оборудованию, но наш взгляд, борьба с наркотиками является трансграничной и глобальной. Мы потерпели почти четыре тысячи погибших», добавил он.

Последние данные за 2018 год показывают, что иранцы, проведя 1600 операций и потеряв 18 погибших, уничтожили более 2100 тонн региональной и международной контрабанды и изъяли более 800 тонн наркотиков, в том числе 46 тонн героина и морфина. Эти достижения получили высокую оценку международных организаций, таких как Организация Объединённых Наций.

«Изъятие героина в Иране в 2018 году составило более 26 тонн, тогда как в стране происхождения было заявлено 2 тонны, на рынке назначения 4 тонны»,  продолжил Момени.

Важность иранской борьбы с незаконным оборотом наркотиков для международного сообщества проявляется в то время, когда несмотря на сообщения о жестоких санкциях, Иран перехватывает 76% опиума, 67% морфина и 17% героина в мире.

Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф также выступил на данном мероприятии в этом году, и уточнил потери Ирана в борьбе с наркотиками - более 300 миллионов долларов в год .

"К сожалению, несмотря на значительные усилия Исламской Республики Иран по выполнению своих международных обязательств, программа давно перестала достигать цели из-за отсутствия серьёзных усилий её членов",  отметил он.

«Партнёры в этой программе, а также Европа, которые являются традиционными спонсорами этой программы, постепенно отказались финансировать проекты»,  пояснил Зариф.

По словам Зарифа, односторонние санкции, принятые Соединёнными Штатами, и экономический терроризм против иранского народа помешали международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками, и в этом отношении США и некоторые западные страны несут прямую ответственность за негативные последствия и срыв борьбы с наркотиками.

Глава органов судебной власти Ирана Ибрахим Раиси также поднял вопрос в этом отношении. «Мы не являемся ни источником производства, ни местом потребления, тогда как Афганистан является основным производителем наркотиков под эгидой Соединённых Штатов Америки и европейских стран. Если сегодня Организация Объединённых Наций  сторонник наций, то  следует задать этот серьёзный вопрос Европе и США: почему  такой объём наркотиков производится под вашим наблюдением?», подчеркнул он.

Глава антинаркотической полиции Ирана Мохаммад Масуд Захедиан также упомянул проблему санкций, заявив, что попытка полиции заключается в использовании современных возможностей и технологий, но санкции создают помеху. "И нам трудно получить доступ к некоторому оборудованию из-за того, что, по их словам, эти технологии носят двойной характер, но со всеми этими трудностями страна попыталась предоставить необходимое оборудование для антинаркотической полиции".

«Иранская полиция умна, она действует с учётом типа угрозы, но в то же время существуют ограничения на финансирование и поставки оборудования, а доступ, который ограничен из-за санкций, привёл к тому, что некоторые товары нужно покупать дороже их реальной цены»,отметил он.

Эти недостатки и дефицит, особенно в области оборудования и технологий, естественно, повлияют на качество, скорость и точность борьбы с наркотиками и увеличат затраты  иранской полиции.

Так, в тридцать вторую годовщину Всемирного дня борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их злоупотреблением, в разных уголках Ирана ещё есть дома, где живут сироты. Пока они не знают, что их отцы пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти людей из Азии, Европы и даже Америки.

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