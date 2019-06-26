Иран единственный, кто стоит на передовой борьбы с международной наркомафией

За последние три десятилетия Исламская Республика Иран потратила больше всего всех на эту глобальную борьбу, потеряв около 4000 человеческих сил, получив 12 000 инвалидов, тратя 300 млн. долларов в год. При этом она стала единственным и самым крупным борцом с наркотиками в мире. Именно поэтому во Всемирный день борьбы с мировой наркомафией в Иране проводятся специальные мероприятия и совещания.

Во время этих ежегодных программ и совещаний высокопоставленные иранские официальные лица и командиры, чьи силы находятся на передовой борьбы, представляют доклады, которые показывают смелость иранских сил, и в то же время объявляют о недостатках, указывают на равнодушие международного сообщества к таким жертвам.

«76% опиума в мире было изъято Ираном», сказал генеральный секретарь штаба по борьбе с наркотиками, генерал Момени, на конференции, посвящённой Дню борьбы с наркотиками. «Хотя жестокие санкции США лишили нас доступа к современному оборудованию, но наш взгляд, борьба с наркотиками является трансграничной и глобальной. Мы потерпели почти четыре тысячи погибших», добавил он.

Последние данные за 2018 год показывают, что иранцы, проведя 1600 операций и потеряв 18 погибших, уничтожили более 2100 тонн региональной и международной контрабанды и изъяли более 800 тонн наркотиков, в том числе 46 тонн героина и морфина. Эти достижения получили высокую оценку международных организаций, таких как Организация Объединённых Наций.

«Изъятие героина в Иране в 2018 году составило более 26 тонн, тогда как в стране происхождения было заявлено 2 тонны, на рынке назначения 4 тонны», продолжил Момени.

Важность иранской борьбы с незаконным оборотом наркотиков для международного сообщества проявляется в то время, когда несмотря на сообщения о жестоких санкциях, Иран перехватывает 76% опиума, 67% морфина и 17% героина в мире.

Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф также выступил на данном мероприятии в этом году, и уточнил потери Ирана в борьбе с наркотиками - более 300 миллионов долларов в год .

"К сожалению, несмотря на значительные усилия Исламской Республики Иран по выполнению своих международных обязательств, программа давно перестала достигать цели из-за отсутствия серьёзных усилий её членов", отметил он.

«Партнёры в этой программе, а также Европа, которые являются традиционными спонсорами этой программы, постепенно отказались финансировать проекты», пояснил Зариф.

По словам Зарифа, односторонние санкции, принятые Соединёнными Штатами, и экономический терроризм против иранского народа помешали международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками, и в этом отношении США и некоторые западные страны несут прямую ответственность за негативные последствия и срыв борьбы с наркотиками.

Глава органов судебной власти Ирана Ибрахим Раиси также поднял вопрос в этом отношении. «Мы не являемся ни источником производства, ни местом потребления, тогда как Афганистан является основным производителем наркотиков под эгидой Соединённых Штатов Америки и европейских стран. Если сегодня Организация Объединённых Наций сторонник наций, то следует задать этот серьёзный вопрос Европе и США: почему такой объём наркотиков производится под вашим наблюдением?», подчеркнул он.

Глава антинаркотической полиции Ирана Мохаммад Масуд Захедиан также упомянул проблему санкций, заявив, что попытка полиции заключается в использовании современных возможностей и технологий, но санкции создают помеху. "И нам трудно получить доступ к некоторому оборудованию из-за того, что, по их словам, эти технологии носят двойной характер, но со всеми этими трудностями страна попыталась предоставить необходимое оборудование для антинаркотической полиции".

«Иранская полиция умна, она действует с учётом типа угрозы, но в то же время существуют ограничения на финансирование и поставки оборудования, а доступ, который ограничен из-за санкций, привёл к тому, что некоторые товары нужно покупать дороже их реальной цены»,отметил он.

Эти недостатки и дефицит, особенно в области оборудования и технологий, естественно, повлияют на качество, скорость и точность борьбы с наркотиками и увеличат затраты иранской полиции.

Так, в тридцать вторую годовщину Всемирного дня борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их злоупотреблением, в разных уголках Ирана ещё есть дома, где живут сироты. Пока они не знают, что их отцы пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти людей из Азии, Европы и даже Америки.

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