Аббас Аракчи: Иран пока не сужает окно дипломатии

Заместитель министра иностранных дел Ирака на встрече с госсекретарем МИД Республики Словакия Лукасом Паризеком, который во вторник вечером отправился в Тегеран для проведения политических консультаций между двумя странами, сослался на стратегическое терпение Ирана в течение прошлого года в отношении незаконных и односторонних действий со стороны Соединенных Штатов в выходе из ядерной сделки, а также сделал акцент на отсутствии достаточной воли европейских стран в выполнении своих обязательств.

«К сожалению, баланс между обязательствами и правами Исламской Республики Иран по ядреной сделке уже подошел к концу, и, учитывая невыполненные обещаний европейской стороны, нет никаких оснований для выполнения односторонних обязательств Ирана», - отметил он.

Он также указал на существующие отношения между Ираном и Словакией. «К счастью, две страны используют существующие условия для укрепления и расширения торговых отношений, и есть надежда, что этот процесс будет укрепляться путем созыва совместного заседания комиссии в будущем», - добавил он.

Паризек также в свою очередь заявил, что «Мы полны решимости укреплять двусторонние отношения, особенно двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, и в этой связи мы готовы провести совместное заседание комиссии в ближайшем будущем.»

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