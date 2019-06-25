25 июня 2019 - 23:06
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News Code 83370043
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Аббас Аракчи: Иран пока не сужает окно дипломатии

Аббас Аракчи: Иран пока не сужает окно дипломатии

Тегеран, 25 июня, ИРНА – Иран еще не сузил окно дипломатии, решив постепенно сокращать свои обязательства по ядреной сделке, как заявил заместитель МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи.

Заместитель министра иностранных дел Ирака на встрече с госсекретарем МИД Республики Словакия Лукасом Паризеком, который во вторник вечером отправился в Тегеран для проведения политических консультаций между двумя странами, сослался на стратегическое терпение Ирана в течение прошлого года в отношении незаконных и односторонних действий со стороны Соединенных Штатов в выходе из ядерной сделки, а также сделал акцент на отсутствии достаточной воли европейских стран в выполнении своих обязательств.

«К сожалению, баланс между обязательствами и правами Исламской Республики Иран по ядреной сделке уже подошел к концу, и, учитывая невыполненные обещаний европейской стороны, нет никаких оснований для выполнения односторонних обязательств Ирана», - отметил он.

Он также указал на существующие отношения между Ираном и Словакией. «К счастью, две страны используют существующие условия для укрепления и расширения торговых отношений, и есть надежда, что этот процесс будет укрепляться путем созыва совместного заседания комиссии в будущем», - добавил он.

Паризек также в свою очередь заявил, что «Мы полны решимости укреплять двусторонние отношения, особенно двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, и в этой связи мы готовы провести совместное заседание комиссии в ближайшем будущем.»

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