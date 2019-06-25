Санкции против Верховного лидера — оскорбление иранского народа

"Введение санкций против того, кого издал фетву о запрещении ядерного оружия является не умным, необъяснимым шагом", написал Рабии в Twitter.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Согласно распространенному указу, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

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