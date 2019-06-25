Шамхани: Иран предпримет второй шаг по сокращению обязательств по СВПД 7 июля

"Усиливается давление со стороны европейских стран на нас по вопросу того, что мы должны продолжить выполнение принятых на себя обязательств, при этом сами европейцы свою часть договоренностей не выполняют. Согласно заявленному ранее плану, 7 июля Иран еще больше сократит выполнение своих обязательств по СВПД", отметил Шамхани.

Шамхани назвал недавнее заявление трех европейских стран (Великобритания, Франция и Германия) "политическим негодованием". "Если раньше мы скорее думали, что Европа не может ничего противопоставить США, то теперь мы чувствуем, что европейцы просто не хотят вернуться к исполнению своих обязательств", добавил секретарь Высшего совета нацбезопасности.

"В соответствии с решением Высшего совета национальной безопасности, Иран серьезно предпримет, второй шаг по сокращению обязательств Ирана по пунктам 26 и 36", подчеркнул Шамхани, добавив, что реакция Ирана на агрессию США на воздушных границах и реакция на лживую политическую попытку ограничить права иранского народа ничем не отличаются.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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