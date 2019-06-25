МИД России призвал США задуматься, куда может привести давление на Иран

"В Москве с тревогой наблюдают за тем, как США уже больше года нагнетают напряженность вокруг Ирана. Предъявляя ему необоснованные обвинения и выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы, Вашингтон последовательно наращивает массированное санкционное давление и провокационную деятельность, в том числе военную, - указали в министерстве. - От Тегерана, деятельность которого в атомной сфере является исключительно мирной и находится под полным контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), требуют необоснованных уступок, включая фактический отказ от абсолютно легитимных интересов в международных делах".

Как отметили в дипведомстве, введя персональные санкции против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, Вашингтон сжигает мосты, вопреки своим же заверениям о приверженности диалогу с Тегераном. "Налицо новое проявление постоянного стремления США диктовать свою волю суверенным государствам. Вообразив себя вершителем судеб мира и проводя все более агрессивную политику, Вашингтон спешит наказать тех, кто не собирается подчиняться американскому диктату", - подчеркнули в министерстве.

"Властям США стоит задуматься, куда может привести безрассудный курс в отношении этой страны", - указали в МИД, добавив, что это чревато "не только дестабилизацией Ближнего и Среднего Востока, но и подрывом всей системы международной безопасности".

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