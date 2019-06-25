Япония продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации вокруг Ирана

Он отметил, что в Японии сильно обеспокоены обострением ситуации в регионе и возросшей угрозой безопасности транспортировки грузов и сырья через Ормузский пролив, поскольку этот маршрут имеет первостепенное значение для энергетической стабильности Японии и других стран.

"Что касается Ирана, то Япония намерена продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации, а также для снижения напряженности на Ближнем Востоке в целом в сотрудничестве с США и другими заинтересованными странами", сказал Ёсихидэ Суга.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР. В США заявили, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

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