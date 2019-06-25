25 июня 2019 - 15:54
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Оман призвал Иран и США к сдержанности

Оман призвал Иран и США к сдержанности

Тегеран, 25 июня. ИРНА — Министерство иностранных дел Омана в заявлении, опубликованном в понедельник призвал Иран и США к сдержанности.

Оман внимательно следит за событиями в регионе и надеется, что Иран и США решать проблемы между двумя странами путем диалога.

В МИД Омана также опровергли сообщение Reuters о том, что власти США направили Ирану при посредничестве Омана послание после инцидента с американским беспилотником.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Ирана сообщило, что Тегеран в ночь на пятницу получил от президента США Дональда Трампа послание, в котором он заявил, что против любой войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы.

В Иране также опровергли новость о получении послания Трампа через Оман.

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