Оман призвал Иран и США к сдержанности

Оман внимательно следит за событиями в регионе и надеется, что Иран и США решать проблемы между двумя странами путем диалога.

В МИД Омана также опровергли сообщение Reuters о том, что власти США направили Ирану при посредничестве Омана послание после инцидента с американским беспилотником.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Ирана сообщило, что Тегеран в ночь на пятницу получил от президента США Дональда Трампа послание, в котором он заявил, что против любой войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы.

В Иране также опровергли новость о получении послания Трампа через Оман.

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