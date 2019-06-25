Зариф: Трамп признал, что ВС США нечего делать в Персидском заливе

"Дональд Трамп на 100% прав в том, что вооруженным силам США нечего делать в Персидском заливе. Вывод их войск полностью соответствует интересам США и мира. Но сейчас ясно, что Группу-Б не волнуют интересы США, они пренебрегают дипломатией и жаждут войны", - заявил Зариф в Twitter.

В понедельник Трамп в Twitter заявил, что США более не нуждаются в Ормузском проливе, поскольку стали крупнейшим экспортером энергоносителей в мире. При этом он призвал страны-импортеры нефти самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

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