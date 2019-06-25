Движение морских судов в водах Ирана продолжается в обычном режиме

Комментируя рост напряженности в зоне Персидского залива в последнее время, Растад отметил, что работа коммерческого судоходства и портов страны по-прежнему продолжается в обычном режиме.

При этом он добавил, что недавний инцидент с танкерами в Оманском заливе не оказали влияние на работу иностранных судоходных компаний, и они до сих пор не приняли решение запретить пропуск кораблей в водах Ирана.

Он сказал, что возможности морского судоходства Ирана нейтрализует санкции США, заявив, что санкции портив Ирана не могут остановить страну от морской торговли.

13 июня одновременно с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. В результате нападения на судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажа эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

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