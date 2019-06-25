Рухани назвал санкции США антигуманными

"Действия американцев попирают права человека и оказывают давление на весь народ Ирана", отметил Рухани.

Президент Ирана сказал, что санкции США оказывают влияние на здоровье людей и ограничивают поставки лекарств и медицинского оборудования для пациентов в Иране. "Своими действиями США оказывают давление на народ Ирана", подчеркнул он. При этом он отметил, что соединенные Штаты потерпели неудачу в этом направлении, несмотря на активные усилия по оказанию давления на Иран.

Президент Рухани добавил, что сегодня в Белом доме царят разочарование и смятение. "Они были разочарованы, потому что не получили никаких результатов, где бы они ни находились, они ожидали, что наша страна развалится в течение двух-трех месяцев, но они увидели, что иранцы движутся вперед с каждым днем с большей твердостью, уверенностью и творчеством и стали только сильнее ", сказал президент.

Рухани комментируя инцидент с американским разведывательным беспилотником, нарушившим воздушное пространство Ирана заявил, что в США думали, что Иран сможет уничтожить их беспилотник, добавив, что обнаружение беспилотников — достаточно сложная работа.

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