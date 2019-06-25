Тегеран поддерживает инициативу Абэ по укреплению мира и стабильности в регионе



Он указал на первый за 41 год визита японского премьера в Иран, заявив, что ирано-японикие отношения успешно развиваются. "В этом году также исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном", сообщил он.

По его словам, в последние годы дипломатические отношения между Ираном и Японией достигли беспрецедентного уровня. При этом посол подчеркнул, что визит Синдзо Абэ в Тегеран и его переговоры с Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Рухани приведут к укреплению двусторонних связей по всем направлениям.

Он отметил усилия Японии по снижению напряженности в регионе, и подчеркнул, что принципиальная политика Исламской Республики Иран — обеспечить мир и стабильность в регионе. "Сотрудничество и конструктивное взаимодействие с нашими соседями являются нашими внешнеполитическими приоритетами. Учитывая, что Япония является важным партнером Ирана, она играет активную роль в установления мира и безопасности. Мы приветствуем конструктивную роль Японии на Ближнем Востоке", добавил он.

Ранее посол Ирана в Токио в интервью японскому телеканалу NHK отметил, что Тегеран не считает власти США честными и не ведет с ними переговоров. Иранский посол назвал ограничительные меры Вашингтона против Тегерана "экономическим терроризмом", заявив, что эти санкции, в первую очередь, направлены против иранского народа.

Рахмани Мовахед обвинил США в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Иран не стремится к военной конфронтации ни с США, ни с какой-либо иной страной.

По данным телеканала, иранский посол выступил с такими заявлениями после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий. "Однако Рахмани Мовахед заметил, что Соединенные Штаты постоянно изменяют свою позицию и, похоже, из заявления не соответствуют действительности", пишет NHK.

"США покинули стол переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской яедрной программе", напомнил посол, подчеркнув, что заявления американских властей о готовности вести переговоры без каких-либо предварительных условий является лишь обманом.

"Если США намерены вести переговоры, то они должны продемонстрировать честность и вернуться к выпольнению СВПД", резюмировал посол.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в 2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian