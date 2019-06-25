Постпред Ирана призвал США положит конец экономическому терроризму против старны

"Как страна, воздушное пространство которой было нарушено двумя американскими разведывательными беспилотниками, Иран имел право принять участие в сегодняшнем заседании Совбеза. Это наше право в соответствии с Уставом ООН", заявил журналистам Тахт-Раванчи.

"Сегодня Совет Безопасности информируется лишь одной из сторон — США, которые злоупотребляют своим положением постоянного члена Совбеза, чтобы ввести в заблуждение этот орган с целью продвижения своей антииранской политики", подчеркнул дипломат.

Иранский постпред добавил, что в Тегеране располагают "неопровержимой информацией" для обоснования своей позиции вокруг сбитого беспилотника США, нарушившего воздушное пространство Ирана. "Согласно нашим достоверным деталям и подробной технической информации о маршруте, местоположении и точке входа американского беспилотника, нет никаких сомнений в том, что он пролетал над территориальными водами Ирана, когда он был сбит", уточнил он.

По словам дипломата, Иран действовал в соответствии с пунктом 51 Устава Организации Объединенных Наций.

При этом, посол призвал Соединенные Штаты положить конец военным приключениям в регионе Персидского залива и "воздержаться от экономической войны против иранского народа".

20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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