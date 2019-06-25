Посол: Иран не пойдет на переговоры с США



Иранский посол назвал ограничительные меры Вашингтона против Тегерана "экономическим терроризмом", заявив, что эти санкции, в первую очередь, направлены против иранского народа.

Рахмани Мовахед обвинил США в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Иран не стремится к военной конфронтации ни с США, ни с какой-либо иной страной.

По данным телеканала, иранский посол выступил с такими заявлениями после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий. "Однако Рахмани Мовахед заметил, что Соединенные Штаты постоянно изменяют свою позицию и, похоже, из заявления не соответствуют действительности", пишет NHK.

"США покинули стол переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", напомнил посол, подчеркнув, что заявления американских властей о готовности вести переговоры без каких-либо предварительных условий является лишь обманом.

"Если США намерены вести переговоры, то они должны продемонстрировать честность и вернуться к выполнению СВПД", резюмировал посол.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в 2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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