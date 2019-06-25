Медведев: США, выйдя из ядреной сделки сами создали эту ситуацию на Ближнем Востоке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с премьером Франции Эдуардом Филиппом ситуацию вокруг Ирана, возможности для снятия напряжения в регионе.

"Мы коснулись международных отношений. Господин премьер, мой коллега, уже сказал об этом. Это касается и вопросов, которые сегодня существуют вокруг Ирана, той напряженности, которая в настоящий момент существует, и крайне неблагоприятного фона, который в настоящий момент существует в целом в регионе. Обсудили, что можно было бы сделать для того, чтобы постараться это напряжение убрать", - сказал Медведев по итогам переговоров.

"Тут совершенно понятно, что в значительной степени это связано с решениями выйти из известной сделки, которые предприняты были Соединенными Штатами Америки, но в этих условиях очень важно все-таки сохранить контакты, взаимопонимание и возможности обмениваться позициями для того, чтобы не допустить просто прямого взрыва на Ближнем Востоке", - добавил российский премьер.

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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