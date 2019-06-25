25 июня 2019 - 09:23
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Трамп уничтожает все международные механизмы поддержания мира и безопасности: МИД Ирана

Трамп уничтожает все международные механизмы поддержания мира и безопасности: МИД Ирана

Тегеран, 25 июня, ИРНА – "Трамп уничтожает все международные механизмы поддержания мира и безопасности, как заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, осудив новые санкции США против Ирана.

"Бесполезные санкции в отношении Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, а также главы дипломатии страны Мохаммада Джавада Зарифа считается закрытием канала дипломатии с неспособным правительством США. Администрация Трампа уничтожает все установленные международные механизмы поддержания мира и безопасности", - отметил он.

Ранее в субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед в деле изучения возможностей для ужесточения санкционного режима против Ирана, чтобы не дать заполучить ему ядерное оружие.

Вчера США ввели новые санкции против Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, а также главы дипломатии страны Мохаммада Джавада Зарифа.

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