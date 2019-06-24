Рябков считает, что новые санкции США против Ирана лишь усугубят ситуацию

"Надо дождаться, что будет объявлено в этом пакете [санкций США 24 июня]. Это не первый случай, когда США грозят новыми санкциями, вместо того чтобы применить очевидную в этой ситуации модель, а именно найти возможности для если не прямого политического диалога, то диалога и поиска дипломатических решений имеющихся проблем, - сказал он. - Ситуация будет только усугубляться. Это отражение осознанной, целенаправленной линии на обострение всей ситуации".

Рябков также пообещал, что Россия вместе с другими здравомыслящими силами будет противодействовать новым антииранским санкциям США.

"Мы, конечно, осуждаем политику США подобного рода (новые санкции против Ирана - прим. ТАСС). Нелегитимность односторонних санкций нами фиксировалась многократно, - отметил он. - Все это - отражение более широкой установки, которая сейчас, видимо, лежит уже в основе внешнеполитического курса Вашингтона, на подмену международного права и универсальных механизмов решения международных проблем своим национальным законодательством, односторонними шагами".

"Это в чистом виде диктат, попытка навязать остальным те условия, которые в Вашингтоне считают правильными, - подчеркнул заместитель главы МИД РФ. - Для нас это неприемлемо, будем противодействовать и далее, в том числе во взаимодействии с другими силами в международном сообществе, подобной линии".

Заседание в Вене

Дипломат добавил, что переговоры участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене будут осложнены тем, что европейцы начинают подыгрывать США в плане ужесточения подхода к Ирану.

"Сейчас мы видим, что европейские участники СВПД в некоторых аспектах начинают подыгрывать США в плане ужесточения подхода к Ирану, это тоже очень тревожное явление, - сказал он. - Можем себе легко представить, на каком тяжелом, сложном фоне пройдет заседание совместной комиссии, намеченное на 28 июня в Вене. С одной стороны, это резкое обострение в регионе Персидского залива, нагнетание там напряженности, с другой стороны - очередные санкции с подачи США".

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Следите за нами в Twitter @irnarussian