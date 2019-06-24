Зариф: американский беспилотник был сбит иранской ракетой

Иранский глава МИД отверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что Иран сбил беспилотник США российской ракетой, подчеркнув, что ракета была иранского производства.

20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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