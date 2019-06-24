Пан Ги Мун: напряженность в Персидском заливе — результат " глупого" выхода США из СВПД

"Анти-иранские действия США не только подрывают стабильность в регионе, но и дают неверный сигнал продолжающимся переговорам по ядерной программе КНДР", отметил он.

Пан Ги Мун также призвал все стороны воздержаться от каких-либо заявлений или действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности в регионе Персидского залива. При этом он выразил признательность Ирану приверженность к СВПД после того, как США 8 мая прошлого года в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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