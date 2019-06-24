Сборная Ирана по пляжному гандболу завоевала путевку на ЧМ-2020

В матче за третье место в рамках чемпионата Азии, который проходит в Азии иранцы обыграли команду Вьетнама со счетом 2:1.

Благодаря победе иранцы завоевали путевку на чемпионат мира 2020 года в Италии.

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