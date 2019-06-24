24 июня 2019 - 13:41
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Южная Корея подвергла критике санкции США против Ирана

Южная Корея подвергла критике санкции США против Ирана

Пекин, 24 июня, ИРНА - Официальные лица Южной Кореи раскритиковали Вашингтон за то, что санкции США создали серьезные проблемы для передачи гуманитарной помощи Ирану, в том числе в области медицины.

Ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что корейские компании не могут отправить гуманитарную помощь в Иран из-за санкций США, и банковские барьеры фактически остановили передачу.

Корейское агентство пояснило, что южнокорейские официальные лица провели на прошлой неделе в Вашингтоне встречи с американскими официальными лицами, передавая Вашингтону свои жалобы.

Корейская сторона проинформировала США о том, что южнокорейские компании не могут отправить медицинские и другие предметы и гуманитарного назначения в Иран, поскольку его финансовые счета закрыты из-за санкций в отношении Ирана.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что его делегация призвала Соединенные Штаты отменить санкции по гуманитарным вопросам и разрешить корейским компаниям отправлять связанные с этой областью помощи в Иран.

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