В Иране объявили об изъятии 190 тонн наркотиков с начала текущего года

"С начала года коллеги боролись с наркоторговцами бесконечными непрерывными усилиями, чтобы добиться успеха", - отметил он.

По его словам, за это время несколько банд было уничтожено в разных частях страны.

"У полиции по борьбе с наркотиками есть опытные и экспертные силы с хорошим опытом в этой области и соответствующей схемой обучения для других стран, и в течение года проводили различные курсы для людей, приезжающих в Иран из других стран", - заключил он.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

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