Санкции США препятствуют международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками: Зариф

"Введение односторонних санкций США и их вступление в сферу экономической войны и экономического терроризма против иранского народа помешали осуществлению международного сотрудничества, особенно в области борьбы с наркотиками", - отметил он на мероприятии по Международному дню борьбы с наркотиками.

"Соединенные Штаты и некоторые западные страны несут прямую ответственность за негативные последствия в борьбе с наркотиками", - добавил Зариф.

"Воля Исламской Республики бороться с наркотиками связана с необходимостью избегать политизации и одностороннего подхода и уделять внимание международному сотрудничеству как необходимости для достижения целей, поставленных на этот день, и построения лучшего будущего для всех людей и для всех наших детей и будущих поколений", - подчеркнул он.

"Развитие и социальное обеспечение важны как одна из важнейших основ человеческого общества. Исламская Республика считает, что ориентированный на развитие подход может быть успешным в борьбе с наркотиками", - продолжил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian