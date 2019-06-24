24 июня 2019 - 13:30
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News Code 83367612
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Санкции США препятствуют международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками: Зариф

Санкции США препятствуют международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками: Зариф

Тегеран, 24 июня, ИРНА - Односторонние санкции и действия Соединенных Штатов, а также начало экономической войны и экономического терроризма против иранского народа препятствуют осуществлению международного сотрудничества, особенно в области борьбы с наркотиками.

"Введение односторонних санкций США и их вступление в сферу экономической войны и экономического терроризма против иранского народа помешали осуществлению международного сотрудничества, особенно в области борьбы с наркотиками", - отметил он на мероприятии по Международному дню борьбы с наркотиками.

"Соединенные Штаты и некоторые западные страны несут прямую ответственность за негативные последствия в борьбе с наркотиками", - добавил Зариф.

"Воля Исламской Республики бороться с наркотиками связана с необходимостью избегать политизации и одностороннего подхода и уделять внимание международному сотрудничеству как необходимости для достижения целей, поставленных на этот день, и построения лучшего будущего для всех людей и для всех наших детей и будущих поколений", - подчеркнул он.

"Развитие и социальное обеспечение важны как одна из важнейших основ человеческого общества. Исламская Республика считает, что ориентированный на развитие подход может быть успешным в борьбе с наркотиками", - продолжил он.

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