Иран предпримет второй шаг сокращения обязательств по СВПД более серьезно

"Причины напряжённости в регионе – невыполнение обещаний некоторыми правительствами и экономический терроризм", отметил он.

"В дополнение к политическим и дипломатическим мерам мы предприняли правовые действия, чтобы противостоять таким попыткам,и поэтому отправили письмо протеста в Совет Безопасности ООН", добавил он.

"Продолжение работы с ядерной сделкой зависит от выполнения обязательств всеми сторонами до конца. После нелегального выхода Соединённых Штатов Америки остальные страны обязались спасти это соглашение, но больше не проявляли достаточно воли. В результате Иран, несмотря на свою волю, был вынужден сократить свои обязательства", продолжил Мусави.

В ответ на вопрос, касающийся заявления российского чиновника о том, что если Европа не ответит на требования Ирана, то Россия сделает это, он пояснил, что "это также рассматривается в рамках обязательств другой стороны. Мы не думаем о том, чтобы ждать Европу, и обсуждаем двусторонние вопросы с другими странами, мы придумали некоторые коммерческие, финансовые и банковские решения, некоторые из которых объявлены, а некоторые пока находятся в процессе".

Он также рассказал о визите заместителя министра иностранных дел Великобритании в Тегеран и его обвинения о роли Ирана в нападениях на нефтяные танкеры. "Мы считаем британский путь неконструктивным", заключил он.

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