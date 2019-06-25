ЮНИСЕФ высоко оценил прогресс Ирана, несмотря на санкции

"ЮНИСЕФ и Иран ищут многостороннего сотрудничества, у нас есть продуманные решения, чтобы помочь наиболее уязвимым группам в условиях санкций", отметил он на региональном совещании ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения и питания стран Ближнего Востока и Северной Африки в Тегеране.

"Мы будем оказывать помощь министерству здравоохранения Ирана, нам необходимо расширять сотрудничество в области технологий здравоохранения и использования потенциала частного сектора", заключил он.

Региональное совещание ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения и питания стран Ближнего Востока и Северной Африки проходит в течение двух дней в Тегеране.

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