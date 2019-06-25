25 июня 2019 - 23:02
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ЮНИСЕФ высоко оценил прогресс Ирана, несмотря на санкции

ЮНИСЕФ высоко оценил прогресс Ирана, несмотря на санкции

Тегеран, 25 июня, ИРНА - Прогресс Ирана, несмотря санкции, заслуживает высокой оценки, у нас хорошее сотрудничество в этой области с Ираном, как заявил представитель ЮНИСЕФ в Иране Вил Паркс.

"ЮНИСЕФ и Иран ищут многостороннего сотрудничества, у нас есть продуманные решения, чтобы помочь наиболее уязвимым группам в условиях санкций",  отметил он на региональном совещании ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения и питания стран Ближнего Востока и Северной Африки  в Тегеране.

"Мы будем оказывать помощь министерству здравоохранения Ирана,  нам необходимо расширять сотрудничество в области технологий здравоохранения и использования потенциала частного сектора", заключил он.

Региональное совещание ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения и питания стран Ближнего Востока и Северной Африки  проходит в течение двух дней в Тегеране.

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