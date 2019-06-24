Европа не платит ничего за сохранение СВПД: Аббас Аракчи

Об этом он заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Моррисоном.

"Решение Ирана сократить свои обязаельства по СВПД является необратимым и национальным решением, Исламская Республика Иран будет продолжать делать это до тех пор, пока её требования не будут выполнены", отметил он.

"Аракчи также раскритиковал одностороннюю позицию британского правительства по региональным вопросам, включая необоснованные обвинения против Ирана в вопросе о нападении на нефтяные танкеры. "Казалось бы, кризис в Великобритании по её выходу из Европейского Союза помешал ей понять глобальные реалии. Поддержка Лондоном запугивающих действий США просто усилит историческую ненависть Ирана к британской политике", добавил Аракчи.

Моррисон также в свою очередь отметил, что Великобритания намерена запустить INSTEX как можно скорее. Он призвал к продолжению полной приверженности Ирана СВПД.

Следите за нами в Twitter @irnarussian