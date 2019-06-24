24 июня 2019 - 10:20
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Европа не платит ничего за сохранение СВПД: Аббас Аракчи

Европа не платит ничего за сохранение СВПД: Аббас Аракчи

Тегеран,24 июня, ИРНА - Иран убеждён, что европейцы не привержены выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не из-за своей неспособности, а из-за отсутствия политической воли, Европа не желает платить ничего за сохранение ядерного соглашения, как заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Об этом он заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Моррисоном.

"Решение Ирана сократить свои обязаельства по СВПД является необратимым и национальным решением, Исламская Республика Иран будет продолжать делать это до тех пор, пока её требования не будут выполнены", отметил он.

"Аракчи также раскритиковал одностороннюю позицию британского правительства по региональным вопросам, включая необоснованные обвинения против Ирана в вопросе о нападении на нефтяные танкеры. "Казалось бы, кризис в Великобритании по её выходу из Европейского Союза помешал ей понять глобальные реалии. Поддержка Лондоном запугивающих действий США просто усилит историческую ненависть Ирана к британской политике", добавил Аракчи.

Моррисон также в свою очередь отметил, что Великобритания намерена запустить INSTEX как можно скорее. Он призвал к продолжению полной приверженности Ирана СВПД.

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