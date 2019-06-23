Сад Эрам – настоящий рай в сердце Шираза

Шираз называют городом садов и поэтов. Этот исторический город отличается прежде всего своими роскошными садами с таящимися в их глубине дворцами. Одним из самых прекрасных персидских садов является сад Эрам, что в переводе с персидского означает Рай. В 2012 году сад Эрам стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного под общим названием «Персидские сады» и пользуется большой популярностью среди туристов со всего мира.



Свой современный облик этот «рай» приобрёл в середине XIX века, когда им владел кашкайский ильхан (верховный вождь племени кашкайцев). Хотя упоминания о нём встречаются гораздо раньше. По некоторым данным, структура сада, состоящая из 4 частей, характерна для персидских садов: с центральным бассейном и четырьмя каналами. Она была заложена в XVIII веке правящей династией Сельджуков.



Сегодня (с 1983 г.) Эрам считается ботаническим садом при Ширазском университете, в котором собраны деревья с разных концов Земли. В нём выращивается 300 видов роз и множество экзотических цветов. Входя в ворота, голова кружится от цветочных ароматов. Тут ты встречаешь как фруктовые деревья – гранат, мушмулу, померанец, хурму, орех, абрикос, миндаль, яблоню, айву и грушу, так и деревья, не приносящие съедобных плодов – сосна, кедр, клён, иудино дерево, ива, эвкалипт, рябину и белый тополь.



Основное здание сада Эрам - трёхэтажный павильон «Наранжестан» (Апельсиновый сад), построенный при правлении династии Каджаров. Садовый павильон расположен в верхней западной части сада и обращён фасадом на восток. Его особенность – полукруглые элементы крыши, а также обилие колонн и балюстрад. Под изогнутыми карнизами выложены изумительные мозаики из фрагментов семи цветов; картины представляют собой иллюстрации к стихотворениям персидских поэтов Хафиза и Саади. Сегодня на первом этаже есть магазин сувениров и фотоателье, где можно заказать фотографию в костюме эпохи Каджаров.



Общая площадь сада Эрам 110380 кв. м. Он находится прямо напротив территории университета Шираза. Сад можно посещать в любое время года, однако лучшим сезоном считается весна, в пору самого буйного цветения, и ощущение что ты попал в рай.



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