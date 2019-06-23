Зариф указал на попытки Болтона втянуть Трампа в войну с Ираном

"Больше свидетельств - включая вторжение шпионского беспилотника MQ9 26 мая, закупки моторных лодок и телефонные звонки, чтобы приписать атаки на корабль Ирану - показывают, что "Группа-Б" была в секундах от вовлечения Трампа в войну. Благоразумие помогло это предотвратить, но экономический терроризм ведет к напряженности", написал Зариф в Twitter.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении, опубликованном в четверг относительно инцидента со сбитым американским беспилотником на юге Ирана отметил, что летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. " Беспилотник был сбит в 4:05 утра по местному времени военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана", отмечается в заявлении КСИР.

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