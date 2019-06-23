У европейцев короткое время для изменения текущей ситуации вокруг СВПД

"С момента заключения ядерной сделки мы неоднократно слышали у европейцев слово "скоро", но оно до сих пор не реализовано. Это «скоро» должно быть реализовано в оставшиеся две недели", заявил он на встрече с заместителем министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисоном, указав на 60-дневний срок, который 8 мая Иран дал остальным участникам СВПД выполнить свои обязательства.

При этом он заверил, что если до истечения срока ультиматума Европа не предпримет соответствующие меры Тегеран начнет следующий шаг по сокращению своих обязательств по СВПД.

Харрази подчеркнул, что частичное сокращение обязательств по ядерной сделке вовсе не означает «выхода» Ирана из СВПД.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф сообщил, что Тегеран 7 июля по истечению 60-дневного срока предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств по СВПД.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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