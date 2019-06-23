Рухани подписал указ об отмене штампов в паспорт туристам

Решение было принято в ответ на санкции США против Тегерана и обеспокоенность туристов о том, что поездка в Тегеран может отразится на их жизни в дальнейшем из-за давления США.

Таким образом, туристы будут знать, что факт поездки в Иран никак не отразится на их жизни в дальнейшем

Ранее представитель правительства Али Рабии сообщил, что президент Ирана Хасан Рухани одобрил инициативу отказаться от штампов о въезде и выезде в страну в ответ на санкции и "экономический терроризм" США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. США не только восстановили старые санкции против Тегерана, но и ввели новые.

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