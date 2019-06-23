Кризис в регионе имеет корни в военном вмешательстве США

"В последние годы американские авианосцы нанесли удары по нефтяным платформам, грузовым судам и даже иранским пассажирским самолетам, а недавно нарушили воздушное пространство Ирана своим беспилотникам и свергли оборонительные силы Ирана из-за отсутствия внимания к многочисленным предупреждениям", заявил в воскресенье Рухани на встрече с председателем межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон.

"Это (Персийдский Залив) очень чувствительный район и безопасность Персидского и Оманского заливов важны для многих стран, поэтому мы ожидаем, что все международные институты должным образом отреагируют на эту агрессивную акцию США", подчеркнул он добавив, что недавняя агрессия США станет началом новой напряженности в регионе.

председатель межпарламентского союза, в свою очередь, отметила роль Ирана в решении международных и региональных конфликтов. "Исламская Республика Иран играет важную роль в переговорах и мирном решении конфликтов и в расширении многосторонности в мире", сказала она.

Габриэла Куэвас Баррон добавил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядекрной программе показал, что многосторонность и взаймодействие играет важную роль в установлении мира и безопасности в регионе и мире.

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