23 июня 2019 - 14:14
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Иран добился технологии сжижения гелия

Иран добился технологии сжижения гелия

Тегеран, 23 июня, ИРНА - В настоящее время только у некоторых стран мира есть технология сжижения гелиевого газа, и Иран смог достичь этой передовой технологии и стать ее владельцем, заявил директор Центра развития технологий промышленного газоснабжения Ирана Ходжат Алилу.

"Наша  работа, которая длилась 4-5 лет, принесла результат,  мы смогли получить технические знания о сжижении гелиевого газа",  отметил он.

"В Западной Азии пока только Катар смог получить эти технологии с помощью иностранных компаний, но нам удалось пр опоре на отечественные возможности, использовании своих экспертов и национальной мощи получить технические знания и технологии сжижения гелиевого газа",  добавил он.

"Жидкий гелий производится в надлежащем качестве, и в то же время он получил необходимые лицензии от соответствующих органов",  заключил он.

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