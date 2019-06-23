Иран добился технологии сжижения гелия

"Наша работа, которая длилась 4-5 лет, принесла результат, мы смогли получить технические знания о сжижении гелиевого газа", отметил он.

"В Западной Азии пока только Катар смог получить эти технологии с помощью иностранных компаний, но нам удалось пр опоре на отечественные возможности, использовании своих экспертов и национальной мощи получить технические знания и технологии сжижения гелиевого газа", добавил он.

"Жидкий гелий производится в надлежащем качестве, и в то же время он получил необходимые лицензии от соответствующих органов", заключил он.

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