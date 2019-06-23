Иранский дипломат: Тегеран серьезно относится к недавним решениям по СВПД

"Заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон заявил сегодня, что INSTEX подходит к запуску и Лондон поддерживает СВПД, но у нас есть проблемы с Соединенными Штатами", - сказал Харрази на встрече с Эндрю Маррисоном в Тегеране.

Председатель Стратегического совета по международным отношениям, отвечая на вопрос корреспондента ИРНА о будущих обязательствах Европы и будущем СВПД, заявил, что "надо ждать что будет делать Европа в ближайшие две недели. Следует посмотреть, что Европа только обещает или предпринимает практические шаги в течение двух недель до крайнего срока."

Моррисон, который отправился в Тегеран, чтобы встретиться и поговорить с официальными лицами страны, сегодня провел встречу с председателем Стратегического совета по международным отношениям.

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