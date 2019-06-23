23 июня 2019 - 14:02
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News Code 83366074
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Иранский дипломат: Тегеран серьезно относится к недавним решениям по СВПД

Иранский дипломат: Тегеран серьезно относится к недавним решениям по СВПД

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Исламская Республика Иран предпринимает новые шаги после 60-дневного срока, и иранские официальные лица серьезно относятся к своим решениям по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил председатель Стратегического совета по международным отношениям Камалем Харрази.

"Заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон заявил сегодня, что INSTEX подходит к запуску и Лондон поддерживает СВПД, но у нас есть проблемы с Соединенными Штатами", - сказал Харрази на встрече с Эндрю Маррисоном в Тегеране.

Председатель Стратегического совета по международным отношениям, отвечая на вопрос корреспондента ИРНА о будущих обязательствах Европы и будущем СВПД, заявил, что "надо ждать что будет делать Европа в ближайшие две недели. Следует посмотреть, что Европа только обещает или предпринимает практические шаги в течение двух недель до крайнего срока."

Моррисон, который отправился в Тегеран, чтобы встретиться и поговорить с официальными лицами страны, сегодня провел встречу с председателем Стратегического совета по международным отношениям.

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