Уровень торговых отношений между Ираном и Арменией необходимо пересмотреть: посол в стране

Посол Армении сегодня, посетив производственные помещения в Казвине заявил, что объем торговли между двумя странами составляет 300 млн долларов, что очень незначительно с учетом возможностей Исламской Республики Иран и Армении и нуждается в пересмотре.

"Уровень торговых отношений между Арменией и Ираном в области сельского хозяйства и промышленности должен поддерживаться более решительно", - отметил он.

"Торговые отношения между Ираном и Арменией имеют очень длительную историю, и за последние 28 лет наибольший объем торговли между двумя странами был в области энергетики и газа", - добавил он.

"Нет сомнений в том, что между двумя странами существует большое сотрудничество, которым пренебрегали, и в этом отношении необходимы новые решения и пересмотр", - заключил посол.

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