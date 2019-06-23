23 июня 2019 - 10:45
Journalist ID: 2074
News Code 83365547
0 Persons

Иран подаст в суд в связи с проникновением американского беспилотника в своё воздушное пространство

Иран подаст в суд в связи с проникновением американского беспилотника в своё воздушное пространство

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Действия США, проникновение беспилотника в воздушное пространство Ирана являются нарушением международного права, и в этом отношении будут приняты правовые меры, как заявила вице-президент Ирана по юридическим вопросам Лайя Джонейди.

"Вторжение в водное, сухопутное и воздушное пространство ни в коем случае не является приемлемым и терпимым, но в то же время надо предпринимать все необходимые шаги, чтобы избежать возникновения войны",  отметила она.

Ранее в прошлый четверг американский разведывательный беспилотник был уничтожен после проникновения на юг территории Ирана, не обратив внимания на предупреждения иранских сил.

Иран ранее заявлял, что официально подаст в суд ООН в связи с проникновением американского беспилотника в своё воздушное пространство.

Следите за нами в Twitter @irnarussian 

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =