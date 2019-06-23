Иран подаст в суд в связи с проникновением американского беспилотника в своё воздушное пространство

"Вторжение в водное, сухопутное и воздушное пространство ни в коем случае не является приемлемым и терпимым, но в то же время надо предпринимать все необходимые шаги, чтобы избежать возникновения войны", отметила она.

Ранее в прошлый четверг американский разведывательный беспилотник был уничтожен после проникновения на юг территории Ирана, не обратив внимания на предупреждения иранских сил.

Иран ранее заявлял, что официально подаст в суд ООН в связи с проникновением американского беспилотника в своё воздушное пространство.

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