Цена на нефть выросла после того, как американский бесплотник на территории Ирана был уничтожен

"Вторжение на водные, сухопутные и воздушные территории ни в коем случае не является приемлемым и терпимым, но в то же время надо предпринимать все необходимые шаги, чтобы избежать возникновения войны", - отметтила она.

Ранее в прошлый четверг американский разведывательный беспилотник был уничтожен после проникновения на южную территорию Ирана, не обращая внимания к предупреждениям иранских сил.

Иран ранее заявлял, что официально подаст в суд ООН дело проникновения американского беспилотника в свое воздушное пространство.

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