23 июня 2019 - 10:42
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Цена на нефть выросла после того, как американский бесплотник на территории Ирана был уничтожен

Цена на нефть выросла после того, как американский бесплотник на территории Ирана был уничтожен

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Действия США по проникновению беспилотника в воздушное пространство Ирана являются нарушением международного права, и в этом отношении будут приняты правовые меры, заявил выце-президент Ирана по юридическим вопросам Лайя Джонейди.

"Вторжение на водные, сухопутные и воздушные территории ни в коем случае не является приемлемым и терпимым, но в то же время надо предпринимать все необходимые шаги, чтобы избежать возникновения войны", - отметтила она.

Ранее в прошлый четверг американский разведывательный беспилотник был уничтожен после проникновения на южную территорию Ирана, не обращая внимания к предупреждениям иранских сил.

Иран ранее заявлял, что официально подаст в суд ООН дело проникновения американского беспилотника в свое воздушное пространство.

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