Сборная Ирана по волейболу вышла в финальную часть Лиги наций-2019

Сборная Ирана, набрав 30 очков, возглавляет группу. Иранцы в одиннадцати поединках турнира потерпели лишь одно поражение, уступив сборной Бразилии — 2:3.

Ранее иранцы победили Китай, Германию, Японию, Канаду, Россию (все 3:0), Италию, Аргентину, Португалию (все 3-1), Польшу (3-2).

Победа против Австралии гарантировала, что Иран останется на самом верху турнирной таблицы и проводит наиболее ожидаемую встречу с Францией в воскресенье.

Финальный этап матча состоится в США 10-14 июля, в который выйдут 6 команд.

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