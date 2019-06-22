Иран одержал десятую победу в лиге наций по волейболу

Иранские волейболисты во втором матче четвертого этапа Лиги наций в городе Ардебиль (Иран) в трех сетах одержали победу над командой Австралии (25:19, 25:19, 25:14).
Самыми результативными в составе иранской команды стали Амир Гафур (16 очков) и Мохаммад Джавад Манавинеджад (9 очков).
Сборная Ирана, набрав 30 очко, возглавляет группу. Иранцы в одиннадцати поединках турнира потерпели лишь одно поражение, уступив сборной Бразилии — 2:3.
Ранее иранцы победили Китай, Германию, Японию, Канаду, Россию (все 3:0), Италию, Аргентину, Португалию (все 3-1), Польшу (3-2).
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