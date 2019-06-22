Иран в шаге от финала Лиги наций-2019 по волейболу

Иранские волейболисты в первом матче четвертого этапа Лиги наций в городе Ардебиль, Иран, одержали победу над командой Португалии со счётом 3:1 (23:25, 27:25, 25:17, 25:18).

Единственным поражением сборной Ирана на этом турнире было Бразилии. Иранские волейболисты уступили Бразилии в близком матче с результатом 2:3.

Сборная Ирана, набрав 27 очков, возглавляет группу.

Иранские волейболисты в случае победы в одном или двух матчах могут выйти в уфинал.

Сегодня сборная Ирана по волейболу встретится с Австралией, а завтра - с Францией в Ардебиле на северо-западе страны.

На пятой неделе, которая пройдет в Болгарии, Иран будет встречаться с командами Сербии, Болгарии и США.

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